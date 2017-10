ยลศิลปะข้ามกาลเวลา จากผนังถ้ำในยุโรป

Genevieve von Petzinger นักบรรพมานุษยวิทยาและนักสำรวจจาก Nat Geo Emerging เดินเท้าเข้าสู่ถ้ำโบราณเพื่อศึกษาศิลปะจากยุคน้ำแข็ง เมื่อยืนเผชิญหน้ากับภาพวาดอายุ 20,000 ปี เธอกล่าวว่ามันเป็น “สะพานเชื่อมกาลเวลา” ตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่ศิลปะบนก้อนหินกลายมาเป็นจุดหมายของการเดินทาง von Petzinger ผู้เขียนหนังสือ The First Signs: Unlocking the Mysteries of the World’s Oldest Symbols จะมาแนะนำสามถ้ำจากยุคน้ำแข็งในยุโรปที่คุณต้องไปเยือนให้ได้

ดอร์ดอญ, ฝรั่งเศส

ภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสมีถ้ำหลายแห่งที่ศิลปะจากยุคน้ำแข็งได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ในจำนวนนี้ได้แก่ถ้ำลัสโก ( Lascaux) ถ้ำที่สองที่เธอเลือกมาอยู่ใกล้กับหมู่บ้าน Les Eyzies-de-Tayac ถ้ำ Les Combarelles เต็มไปด้วยร่องรอยจารึกของภาพคนและสัตว์ สุดท้ายถ้ำ Font-de-Gaume ที่เต็มไปด้วยหินที่มีสีสัน และอย่าพลาดชมภาพวาดของช้างแมมมอธภายในถ้ำ Rouffignac เด็ดขาด

CANTABRIA, สเปน

ถ้ำ El Castillo บรรจุศิลปะที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรป ในจำนวนนี้รวมถึงรอยฝ่ามือสีแดงที่สามารถย้อนอายุไปได้มากถึง 30,000 ปี ศิลปะเหล่านี้อาจเกิดขึ้นจากมนุษย์ผู้หญิงหรือเด็กในยุคน้ำแข็ง ข้อแนะนำ : ภายในถ้ำค่อนข้างลื่น เพราะฉะนั้นควรสวมรองเท้าที่ยึดติดกับพื้นได้ดี หลังจากนั้นแวะชมพิพิธภัณฑ์ 2 แห่งที่ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะภายในถ้ำ พิพิธภัณฑ์ Altamira และพิพิธภัณฑ์ Prehistory and Archaeology

CÔA VALLEY, โปรตุเกส

ทางตะวันตกของเมือง Porto สายน้ำจากหุบเขานี้เแนสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับงานศิลปะบนก้อนหินแบบเปิดโล่ง จองทัวร์ไกด์ที่จะพาคุณไปสำรวจที่ราบสูงซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยจากยุคหิน ชมภาพสลักอีกนับร้อยๆ ที่จะให้ความรู้สึกเหมือนคุณกำลังเยี่ยมชมจูราสิก ปาร์ค และศึกษาประวัติศาสตร์เพิ่มเติมที่พิพิธภัณฑ์ Coa

อ่านเพิ่มเติม : นี่คือที่ทำการไปรษณีย์ที่ไม่ธรรมดาที่สุดในโลก, โรงแรมแห่งนี้รักษาผืนป่าไว้